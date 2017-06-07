В МИД рассказали, как США угрожали России массированными кибератаками

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы через утечки в СМИ угрожали России массированными атаками в киберпространстве, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе парламентских слушаний.

По словам Рябкова, "Вашингтон, действуя через пентагоновских подрядчиков, превратился в крупнейшего игрока на рынке так называемых exploits — программных уязвимостей, облегчающих хакерские проникновения".

"Через утечки в СМИ спецслужбы США при (экс-президенте Бараке) Обаме угрожали нам тем, что подобные закладки в программное обеспечение позволяют им в любой момент нанести массированные удары по критически важным объектам российской инфраструктуры", — заявил Рябков в ходе парламентских слушаний.

Рябков подчеркнул, что с ноября 2015 года Россия неоднократно предлагала американской администрации провести двусторонние консультации с подключением профильных специалистов по вопросам борьбы с преступления в киберпространстве.

"Американская сторона однако не проявляла к этой инициативе интереса, уклонялась от общения. Видимо, ей было так удобнее находить предлоги для новых порций огульных обвинений в адрес России", — добавил дипломат.