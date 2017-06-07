Чайка заявил об активном вмешательстве американских НПО в дела России

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Подконтрольные госдепартаменту США неправительственные организации наиболее активно вмешиваются во внутренние дела России, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
"Проанализировав результаты проверок НКО в целом, увидели, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные госдепартаменту США и другим зарубежным структурам", — сказал Чайка на слушаниях в Совете Федерации, посвященных предотвращению вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Генпрокурор на слушаниях предложил расширить основания для признания иностранных неправительственных организаций нежелательными в РФ.