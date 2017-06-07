Иранские власти сообщили новые подробности о нападении на парламент

Человек передает ребенка охраннику из окна здания парламента Ирана в Тегеране. 7 июня 2017 года

Человек передает ребенка охраннику из окна здания парламента Ирана в Тегеране. 7 июня 2017 года

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Террористы, проникшие в здание парламента Ирана, были одеты в женскую одежду, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Мохаммад Хусейн Зульфикар.

"Террористы в женской одежде прошли в приемную парламента Ирана. Два человека погибли, около 30 получили ранения. Нападавших было четверо", — приводит агентство Fars слова Зульфикара.

Он также подтвердил информацию о ликвидации одного из нападавших.

Группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. Сообщается, что в результате двух инцидентов погибли до 8 человек.

Также министерство разведки Ирана сообщило, что правоохранителям удалось задержать нескольких человек, не позволив им осуществить нападение.

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