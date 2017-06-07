Иранские власти сообщили новые подробности о нападении на парламент
13:3607.06.2017
(обновлено: 13:40 07.06.2017)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Террористы, проникшие в здание парламента Ирана, были одеты в женскую одежду, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Мохаммад Хусейн Зульфикар.
"Террористы в женской одежде прошли в приемную парламента Ирана. Два человека погибли, около 30 получили ранения. Нападавших было четверо", — приводит агентство Fars слова Зульфикара.
Он также подтвердил информацию о ликвидации одного из нападавших.
Группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. Сообщается, что в результате двух инцидентов погибли до 8 человек.
Также министерство разведки Ирана сообщило, что правоохранителям удалось задержать нескольких человек, не позволив им осуществить нападение.
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В столице Ирана в среду утром произошло два нападения террористов: одно - у здания парламента страны, второе - у мавзолея имама Хомейни.
Террорист-смертник подорвал себя у мавзолея имама Хомейни. В результате этого нападения погиб садовник, еще несколько человек были ранены.
Примерно в это же время группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента Ирана.
Среди нападавших был смертник, который подорвал себя внутри здания.
Одному из нападавших удалось покинуть здание парламента, и он открыл огонь по случайным прохожим на улице.
В результате двух нападений погибли, по разным данным, от трех до восьми человек, более тридцати получили ранения.
Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).
Разведслужбы Ирана рекомендовали жителям Тегерана пока воздержаться от использования общественного транспорта.