Песков о возможной встрече Путина и Трампа: пока нет никакой конкретики

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Никакой конкретики относительно возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, однако есть понимание, что встреча все-таки может состояться, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть понимание что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге. Встреча пока не готовится, подготовки не ведется, и какой-либо конкретики возможной встречи пока не определено", — отметил Песков.

Он добавил, что формат встречи также пока не определен. "Никаких деталей не определено", — подчеркнул пресс-секретарь президента.