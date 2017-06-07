Атаки на парламент и мавзолей в Тегеране: восемь погибших, десятки раненых

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана, одновременно был атакован мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана. Есть погибшие и раненые, ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным российского эксперта, у суннитской ИГ* есть ячейки в шиитском Иране, поэтому атаки могут продолжиться.
По последним данным управления скорой помощи иранской столицы, число пострадавших в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране возросло до 33 человек.
Атака на парламентTasnim, погибли восемь человек, четверо удерживаются в заложниках.
Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, он подорвался.
Среди погибших жертв нападения и раненых – сотрудники службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель.
Нападавших, по данным Tasnim, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что злоумышленники взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.
Еще один участник перестрелки смог покинуть здание и открыл огонь на улице.
При этом, несмотря на стрельбу, парламентская сессия проходит в обычном режиме. Она транслируется по национальному радио.
#BREAKING— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.
Injured police officer received by ambulance outside #Iran Parliament where armed men have opened fire. pic.twitter.com/9VsWLqaGOL
Взрыв у мавзолея
По данным агентства ISNA, среди нападавших была женщина. На западном дворе мавзолея она подорвала надетый на себя пояс смертника. Еще одного нападавшего ликвидировала охрана. Сообщается о погибшем и пяти раненых.
Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.
Позже власти Ирана опровергли сообщения о втором взрыве на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране, сообщило агентство Mehr.
В российском посольстве порекомендовали соотечественникам избегать районов парламента и мавзолея. Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил о проведении экстренного заседания в связи с нападениями.
#BREAKING#Iran shooting— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.
Photos of Parliament after gunmen attack. Special Forces deployed at the scene. pic.twitter.com/4exEk38lVQ
У суннитской ИГ* есть ячейки в шиитском Иране
Российский специалист по Ирану, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников считает, что ИГ* действительно может стоять за нападениями в Тегеране – хотя Иран является шиитским государством, и его силы безопасности достаточно профессиональны, а сама ИГ*, в свою очередь, была неоднократно замечена в своеобразном "пиаре", когда брала ответственность за теракты, к которым не имела отношения.
"Конечно, ИГ* – это чисто суннитская террористическая группировка. Но какая-то агентура игиловская, какие-то спящие ячейки давно присутствуют в Иране. Помимо этого, внутри шиитов, как ни парадоксально, есть группировки террористического толка, которые сочувствуют террористической деятельности ИГ*. Так что было бы даже удивительно, если бы территория Ирана была обойдена деятельностью ИГ*", — считает эксперт.
"Эти ячейки появились давно, и теперь главари ИГ* подключают к терактам своих сторонников в тех странах, которые они считают своими врагами. Так что я бы не исключил, что в будущем в Иране возможны новые теракты, может быть, даже более масштабные", — прогнозирует эксперт.
Впрочем, отметил политолог, в Иране есть и другие радикальные группировки – так, на востоке страны действуют сторонники независимости Белуджистана, а на западе – курды. Так что причастность ИГ* к атакам может оказаться всего лишь "пиаром", к которому регулярно прибегает эта группировка.
В то же время, по его прогнозу, эти нападения могут спровоцировать политический кризис в самой стране – совсем недавно, 19 мая, в Иране прошли выборы президента, на второй срок был переизбран Хасан Роухани, и в стране могут начаться дискуссии по поводу того, насколько власти могут обеспечить безопасность страны и исключить деятельность боевиков ИГ* в Иране.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Подробнее о крупных терактах в Иране в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>