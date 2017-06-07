Атаки на парламент и мавзолей в Тегеране: восемь погибших, десятки раненых

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана, одновременно был атакован мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана. Есть погибшие и раненые, ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. По данным российского эксперта, у суннитской ИГ* есть ячейки в шиитском Иране, поэтому атаки могут продолжиться.

По последним данным управления скорой помощи иранской столицы, число пострадавших в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране возросло до 33 человек.

Атака на парламент

Утром в среду группа вооруженных людей совершила нападение на здание иранского парламента. В результате, по неподтвержденным данным агентства Tasnim , погибли восемь человек, четверо удерживаются в заложниках.

Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, он подорвался.

Среди погибших жертв нападения и раненых – сотрудники службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель.

Нападавших, по данным Tasnim, трое, они вооружены пистолетом и автоматами Калашникова. Сообщается, что злоумышленники взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.

Еще один участник перестрелки смог покинуть здание и открыл огонь на улице.

При этом, несмотря на стрельбу, парламентская сессия проходит в обычном режиме. Она транслируется по национальному радио.

#BREAKING

Injured police officer received by ambulance outside #Iran Parliament where armed men have opened fire. pic.twitter.com/9VsWLqaGOL — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

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Взрыв у мавзолея

Также сообщается о стрельбе и двух взрывах на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана.

По данным агентства ISNA, среди нападавших была женщина. На западном дворе мавзолея она подорвала надетый на себя пояс смертника. Еще одного нападавшего ликвидировала охрана. Сообщается о погибшем и пяти раненых.

Кроме того, близ здания мавзолея было обезврежено взрывное устройство.

Позже власти Ирана опровергли сообщения о втором взрыве на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране, сообщило агентство Mehr.

В российском посольстве порекомендовали соотечественникам избегать районов парламента и мавзолея. Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил о проведении экстренного заседания в связи с нападениями.

#BREAKING#Iran shooting

Photos of Parliament after gunmen attack. Special Forces deployed at the scene. pic.twitter.com/4exEk38lVQ — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

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У суннитской ИГ* есть ячейки в шиитском Иране

Российский специалист по Ирану, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников считает, что ИГ* действительно может стоять за нападениями в Тегеране – хотя Иран является шиитским государством, и его силы безопасности достаточно профессиональны, а сама ИГ*, в свою очередь, была неоднократно замечена в своеобразном "пиаре", когда брала ответственность за теракты, к которым не имела отношения.

"Конечно, ИГ* – это чисто суннитская террористическая группировка. Но какая-то агентура игиловская, какие-то спящие ячейки давно присутствуют в Иране. Помимо этого, внутри шиитов, как ни парадоксально, есть группировки террористического толка, которые сочувствуют террористической деятельности ИГ*. Так что было бы даже удивительно, если бы территория Ирана была обойдена деятельностью ИГ*", — считает эксперт.

Он напомнил, что Иран – одно из ключевых государств, которое задействовано в сирийском конфликте. В свою очередь, ИГ* сейчас терпит поражения и в Сирии, и в Ираке, в том числе от отрядов, спонсируемых Ираном, и поэтому пытается мстить всем своим оппонентам.

"Эти ячейки появились давно, и теперь главари ИГ* подключают к терактам своих сторонников в тех странах, которые они считают своими врагами. Так что я бы не исключил, что в будущем в Иране возможны новые теракты, может быть, даже более масштабные", — прогнозирует эксперт.

Впрочем, отметил политолог, в Иране есть и другие радикальные группировки – так, на востоке страны действуют сторонники независимости Белуджистана, а на западе – курды. Так что причастность ИГ* к атакам может оказаться всего лишь "пиаром", к которому регулярно прибегает эта группировка.

В то же время, по его прогнозу, эти нападения могут спровоцировать политический кризис в самой стране – совсем недавно, 19 мая, в Иране прошли выборы президента, на второй срок был переизбран Хасан Роухани, и в стране могут начаться дискуссии по поводу того, насколько власти могут обеспечить безопасность страны и исключить деятельность боевиков ИГ* в Иране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Подробнее о крупных терактах в Иране в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>