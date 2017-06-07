Эксперт считает сближение с Катаром нежелательным для России

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сближение Москвы с Дохой после дипломатического скандала в Персидском заливе является маловероятным и нежелательным для РФ, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы, Маврикий, Мавритания впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром, о снижении уровня дипломатического представительства с Катаром объявила Иордания. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

Комментируя перспективы взаимоотношений между РФ и Катаром после разрыва отношений Дохи с целым рядом ближневосточных государств, эксперт выразил мнение, что "больших надежд питать не стоит".

"Обвинения в отношении Катара касательно поддержки террористических исламистских группировок — это серьезный момент, и сближение РФ с Катаром в такой ситуации совершенно не нужно — в первую очередь, для самой Москвы", — сказал Долгов.

Он также напомнил, что в "дипломатической блокаде" Катара участвует и Египет, с которым у России складываются хорошие отношения. "Эти отношения развиваются в позитивном плане. Кроме того, обвинения в адрес Катара, особенно со стороны Египта, в какой-то степени правомерны", — указал востоковед.

Долгов пояснил, что Доха оказывала и продолжает оказывать поддержку международной салафитской организации "Братья-мусульмане", радикальное крыло которой ответственно за серию терактов против руководства и вооруженных сил Египта.

"Это действительно заставляет ассоциировать эти террористические действия в какой-то степени если не с прямой поддержкой, то, по крайней мере, с покровительством со стороны Катара", — отметил эксперт.

В свете этих двух факторов, подытожил Долгов, "стремиться к сближению с Катаром России нет никаких резонов".

С другой стороны, добавил он, вероятнее всего, дипломатический кризис на Ближнем Востоке со временем пойдет на спад.

"Этому способствуют как позиция Соединенных Штатов, так и самого Катара, который заявляет о своей непричастности и наверняка будет предпринимать какие-то меры, чтобы избежать новых обвинений: например, снизит поддержку исламистских группировок, сократит свои контакты с "Братьями-мусульманами", — отметил он.

"На мой взгляд, этот кризис не будет расширяться, а через какое то время пойдет на спад", — заключил Долгов.