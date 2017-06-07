Обезглавленная Мэй: Charlie Hebdo "пошутило" про теракт в Лондоне

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Теракт в Лондоне стал одной из ключевых тем свежего выпуска французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, поступившего в продажу в среду; в нем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй держит в руках свою отрубленную голову, а террористическая группировка "Исламское государство"* дает "советы по похудению".
Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Сообщалось о семи погибших и 18 в критическом состоянии.
На другой полосе новая карикатура: "Британцы в шоке". На ней изображена пара англичан, говорящих, что "никогда не рисовали карикатур на пророка Мухаммеда".
Чуть ниже — "советы по похудению от ИГ*". Совет простой — "бегите быстрее". А иллюстрирует рекомендацию рисунок, на котором толпа напуганных людей: кто с сумочкой, кто с бокалом пива — бежит в направлении часовой башни Биг Бен.
Отдельная рубрика посвящена карикатурам на способы проведения досуга британцами. На одной из них очень толстый мужчина с надписью "Я люблю Лондон" на натянутой на раздутом животе футболке, говорит, что "продолжит пить пиво, даже если лопнет".
"Лондон: драма", — такой заголовок написан над рисунком, на котором мужчина сокрушается над пронизанной пулями пивной кружкой, из которой бойкими струйками утекает пенный напиток.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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