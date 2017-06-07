Обезглавленная Мэй: Charlie Hebdo "пошутило" про теракт в Лондоне

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Теракт в Лондоне стал одной из ключевых тем свежего выпуска французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, поступившего в продажу в среду; в нем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй держит в руках свою отрубленную голову, а террористическая группировка "Исламское государство"* дает "советы по похудению".

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Сообщалось о семи погибших и 18 в критическом состоянии.

Крупным планом на обложке выпуска запечатлена Мэй в строгом синем костюме, при этом свою отрубленную голову премьер держит в руках. Карикатура озаглавлена "Мультикультурализм по-британски".

На другой полосе новая карикатура: "Британцы в шоке". На ней изображена пара англичан, говорящих, что "никогда не рисовали карикатур на пророка Мухаммеда".

Чуть ниже — "советы по похудению от ИГ*". Совет простой — "бегите быстрее". А иллюстрирует рекомендацию рисунок, на котором толпа напуганных людей: кто с сумочкой, кто с бокалом пива — бежит в направлении часовой башни Биг Бен.

Отдельная рубрика посвящена карикатурам на способы проведения досуга британцами. На одной из них очень толстый мужчина с надписью "Я люблю Лондон" на натянутой на раздутом животе футболке, говорит, что "продолжит пить пиво, даже если лопнет".

"Лондон: драма", — такой заголовок написан над рисунком, на котором мужчина сокрушается над пронизанной пулями пивной кружкой, из которой бойкими струйками утекает пенный напиток.

Не обошлось без шуток и по поводу распространенного представления о чае как о важной составляющей жителей Великобритании. "Мы продолжим пить чай", — говорит женщина, сидящая за сервированным для чаепития столом. Автор карикатуры отмечает: "Теракт в Лондоне: они своего образа жизни не поменяют".

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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