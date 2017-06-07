На Украине в здании Кабмина заблокировали доступ к российским соцсетям

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Интернет-провайдер, обслуживающий здание правительства Украины, заблокировал доступ к российским социальным сетям и ресурсам, которые попали в санкционный список, сообщило в среду агентство "Украинские новости".

В конце мая агентство написало о том, что провайдер, обсуживающий кабинет министров Украины, до сих пор не заблокировал российские сайты, которые попали под санкции, и в здании правительства остался доступ к ним.

"В кабмине провайдер закрыл доступ к запрещенным российским соцсетям", — говорится в сообщении. По данным агентства, через точку доступа Wi-Fi в кабмине больше нельзя зайти на сайты "Вконтакте", "Яндекс", "Одноклассники" и Mail.ru.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.