Иранские депутаты покинули здание парламента, где произошла стрельба

ТЕГЕРАН, 7 июн — РИА Новости. Все депутаты и сотрудники покинули здание иранского парламента, где в среду произошла стрельба, среди них пострадавших нет, передает иранское агентство Tasnim.

Группа вооруженных людей в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. Сообщается, что в результате двух инцидентов погибли до 8 человек.

"Все депутаты и сотрудники покинули здание парламента", — сообщило агентство. Раненых нет, говорится в сообщении.