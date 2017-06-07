Глава МИД Ирана посетит Турцию в среду

АНКАРА, 6 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит в среду столицу Турции, где обсудит кризис вокруг Катара, сообщает телеканал NTV со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что визит Зарифа в Турцию стал неожиданным. Кроме ситуации с Катаром, глава МИД Ирана обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу другие региональные проблемы.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.