Катар ведет переговоры с Ираном и Турцией о поставках продовольствия и воды

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Катарские власти ведут переговоры с Ираном и Турцией о поставках продуктов и воды из-за продэмбарго со стороны государств Персидского залива, которые обвинили Доху в поддержке терроризма и разорвали с ней дипломатические отношения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Ранее глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани заявил, что Иран готов экспортировать все виды продуктов в Катар.

"Мы ведем переговоры с Турцией, Ираном и другими странами", — заявил источник агентству.

По его словам, поставки будут осуществляться на грузовых рейсах национальной авиакомпании Qatar Airways.

При этом по оценке источника запасов зерна в Катаре хватит еще на четыре недели, а власти заготовили "значительный стратегический" запас еды в Дохе.

Ранее источники на рынке сообщили агентству Рейтер, что ОАЭ и Саудовская Аравия прекратили экспорт сахара в Катар. По данным агентства, Катар сильно зависит от поставок сахара из этих стран, всего в год импортируется чуть меньше 100 тысяч тонн. Особо высок спрос на сахар в идущий сейчас месяц поста Рамадан.

Ранее египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщал, что жители Катара в понедельник спешно скупали продукты питания и питьевую воду. По данным портала, полки моментально опустели после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия.

СМИ сообщали, что в районе саудовско-катарской границы очередь из большегрузных фур, которые не могут попасть на территорию Катара.