Губернатор Тегерана подтвердил подрыв смертника у мавзолея имама Хомейни

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Тегерана Хоссейн Хашеми подтвердил, что террорист-смертник подорвал себя на территории у мавзолея имама Хомейни, один нападавший был ликвидирован службами безопасности, а остальные задержаны, передает государственный телеканал Ирана IRIB.

Два нападения произошли в среду утром в столице Ирана, одно – у мавзолея имама Хомейни, второе — в парламенте Ирана.

"В результате инцидента на территории мавзолея один нападавший был убит, еще один подорвался, остальные были задержаны", — заявил Хашеми.

"Ситуация в обоих районах находится под контролем сил безопасности, нет поводов для беспокойства", — сказал он.

По его словам, при нападении у мавзолея погиб садовник, еще несколько человек ранены. Точное число пострадавших губернатор не назвал.

Ранее агентство Mehr сообщило, что террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, оказалась женщина.