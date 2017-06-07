Губернатор Тегерана подтвердил подрыв смертника у мавзолея имама Хомейни

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Тегерана Хоссейн Хашеми подтвердил, что террорист-смертник подорвал себя на территории у мавзолея имама Хомейни, один нападавший был ликвидирован службами безопасности, а остальные задержаны, передает государственный телеканал Ирана IRIB.
"В результате инцидента на территории мавзолея один нападавший был убит, еще один подорвался, остальные были задержаны", — заявил Хашеми.
"Ситуация в обоих районах находится под контролем сил безопасности, нет поводов для беспокойства", — сказал он.
Ранее агентство Mehr сообщило, что террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, оказалась женщина.