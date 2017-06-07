В ЛНР сообщили о начале наступления силовиков

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Украинские силовики начали наступление в районе населенного пункта Желобок в Донбассе, заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Противник начал наступление в районе населенного пункта Желобок, одновременно при этом обстреливая жилые кварталы близлежащих населенных пунктов", — сказал он.

По словам Марочко, подразделения Народной милиции ЛНР "успешно отражают атаку, потери противника уточняются".

В ЛНР назвали это провокацией и считают, что она связана со встречей контактной группы в Минске, "где украинская сторона попытается использовать данный факт против республики".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.