США хотят выбить РФ из ближневосточного урегулирования, считает политолог

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Информация относительно якобы имевшего место взлома "российскими хакерами" агентства новостей Катара является провокацией, призванной опорочить РФ и выбить ее из процесса ближневосточного урегулирования. Об этом в комментарии РИА Новости заявил руководитель Центра Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) по связям с общественностью и СМИ Игорь Пшеничников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждает со ссылкой на неназванные официальные лица США, что целью взлома было создание напряжённости между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

"Убежден, что информация, которая появилась относительно "взлома" российскими хакерами информационного агентства Катара – чистой воды провокация, цель которой – выбить Россию из процесса ближневосточного урегулирования, опорочить ее, — прокомментировал Пшеничников. — Именно в этом ключе ее необходимо рассматривать, не более".

Эксперт полагает, что этот информационный "вброс" следует рассматривать "как одно из звеньев антироссийской кампании, которую ведут Соединенные Штаты".

"То же самое мы слышали относительно вмешательства России в американские выборы. Аналогичные обвинения в адрес РФ прозвучали недавно в том контексте, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Македонии. Была информация о том, что российские хакеры каким-то образом пытаются влиять на парламентские выборы в Германии", — указал собеседник.