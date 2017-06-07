В дипмиссии России в Тегеране советуют туристам избегать мест атак

Люди у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

Люди у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране советует россиянам избегать посещения мест в Тегеране, где произошли нападения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Андрей Ганенко.

"Прежде, чем делать рекомендации, мы подождем точной информации о том, что произошло. Конечно, рекомендовали бы избегать мест, где произошли эти инциденты", — сказал он.

Два нападения произошли в среду утром в столице Ирана, одно – у мавзолея имама Хомейни, второе — в парламенте Ирана. По меньшей мере один человек погиб.

"Пока мы следим за развитием событий, — уточнил дипломат. – У нас нет точной информации о том, что произошло. Данные из различных источников поступают противоречивые".