Напавший на полицейских в Париже работал в СМИ Швеции и Алжира

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Напавший на полицейских у парижского собора Нотр-Дам работал в СМИ Швеции и Алжира, рассказал корреспонденту РИА Новости профессор французского университета Пантеон-Ассас Арно Мерсье.

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских у собора Парижской Богоматери, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

По информации французских СМИ, нападавшего зовут Фарид И. Ранее сообщалось, что нападавший был уроженцем Алжира 1977 года рождения.

"Этот парень вообще не был похож на тех, кого называют джихадистами. Когда я узнал, что он напал на полицию, я буквально упал со стула. Он был журналистом на шведском радио, потом работал на алжирское издание El Watan, не был связан с исламистами", — сказал РИА Новости Мерсье, бывший научным руководителем нападавшего во время обучения во Франции.

Он добавил, что в ближайшее время встретится со следователями, ведущими дело о нападении на полицейских.