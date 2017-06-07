Число жертв стрельбы в иранском парламенте достигло семи человек

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Семь человек погибли при стрельбе в иранском парламенте, еще четверо удерживаются в заложниках, сообщило агентство Tasnim.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Глава МВД Ирана проводит экстренное заседание после нападений в Тегеране Ранее сообщалось, что в ходе атаки по меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали.

Утром группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента. Агентство Fars сообщило, что среди нападавших был смертник, он окружен силами безопасности. Позднее стало известно, что он подорвал себя.

Еще один участник перестрелки смог покинуть здание и открыл огонь на улице. Всего нападавших, по данным СМИ, трое.

Также был атакован мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана. По данным агентства ISNA, среди нападавших была женщина. На западном дворе мавзолея она подорвала надетый на себя пояс смертника. Еще одного преступника ликвидировала охрана. Сообщается о погибшем и пяти раненых.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

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*террористическая группировка, запрещенная в России