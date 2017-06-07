Politico: американские сенаторы готовы "наказать" Россию на этой неделе

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Американские партии от обеих партий собираются на этой неделе проголосовать за санкции против России из-за ее "вмешательства" в выборы в США, сообщает Politico со ссылкой на свой источник в сенате.

Меры против России будут рассмотрены после голосования по новым санкциям против Ирана — вероятно, в тот же день.

"Мы либо сделаем это во время голосования по иранским санкциям, либо председатель (сенатского комитета по международным отношениям — ред.) Коркер обязуется перед нами посвятить России отдельный день", — заявил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

По его словам, он предпочел бы отдельное голосование по поводу того, как "наказать" Россию.

Вместе с сенаторами Джоном Маккейном и Чаком Шуммером Грэм является главным инициатором ограничительных мер против России. Их цель — оформить санкции в виде закона, чтобы Трампу потом было сложнее их отменить.

Сенаторы пытались сделать это еще в начале мая, но председатель комитета по международным делам Боб Коркер решил отложить рассмотрение новых санкций до появления итогов расследования о "вмешательстве" России в выборы в США.

Обвинения такого рода высказываются в адрес России уже несколько месяцев. Сейчас сразу несколько комитетов конгресса, а также министерство юстиции США, проводят расследования, однако никаких доказательств ни одно ведомство пока не привело.

Российский президент Владимир Путин в недавнем интервью NBC News отметил, что Вашингтон сам вмешиваются в предвыборные кампании в разных странах мира, добавив, что Москве все равно, кто будет президентом США, поэтому в каком-либо вмешательстве просто нет смысла.