Заседание парламента в Тегеране проходит в обычном режиме

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Парламентская сессия проходит в обычном режиме, несмотря на стрельбу у здания парламента в Тегеране, сообщает агентство Mehr.

"Парламентская сессия проходит в нормальном режиме, идет трансляция по национальному радио, несмотря на стрельбу", — говорится в сообщении агентства в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку в Тегеране, несколько человек удерживаются в качестве заложников. Сообщается об одном погибшем и семи пострадавших.

#BREAKING#Iran shooting

Photos of Parliament after gunmen attack. Special Forces deployed at the scene. pic.twitter.com/4exEk38lVQ — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

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