Число пострадавших при стрельбе в иранском парламенте выросло до восьми

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в иранском парламенте возросло до 8 человек, сообщает агентство Mehr.
Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.
Агентство в микроблоге Twitter опубликовало фотографию пострадавшего, которого забрала скорая помощь.
#BREAKING— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.
Injured police officer received by ambulance outside #Iran Parliament where armed men have opened fire. pic.twitter.com/9VsWLqaGOL
Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку в Тегеране, несколько человек удерживаются в качестве заложников.