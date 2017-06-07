Число пострадавших при стрельбе в иранском парламенте выросло до восьми

В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета - Меджлиса) в Тегеране

В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета - Меджлиса) в Тегеране

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в иранском парламенте возросло до 8 человек, сообщает агентство Mehr.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Агентство в микроблоге Twitter опубликовало фотографию пострадавшего, которого забрала скорая помощь.

#BREAKING

Injured police officer received by ambulance outside #Iran Parliament where armed men have opened fire. pic.twitter.com/9VsWLqaGOL — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку в Тегеране, несколько человек удерживаются в качестве заложников.