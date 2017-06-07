Один человек погиб при стрельбе в парламенте Ирана

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, трое ранены при стрельбе в здании иранского парламента, передает агентство Tasnim.

По его данным, погибший, как и двое раненых, являются сотрудниками службы охраны парламента, еще один пострадавший — посетитель. Стрельба в здании продолжается.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку в Тегеране, несколько человек удерживаются в качестве заложников.

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