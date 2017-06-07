Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери действовал один

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Напавший на полицейских перед собором Парижской Богоматери действовал один, и поэтому его действия было сложно предугадать, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских у собора Парижской Богоматери, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия "скорая помощь". Один из полицейских был легко ранен в результате удара молотком.

"Все подтверждает, что это было единичное действие, которое сложно предугадать", — сказал Кастанер в эфире радиостанции RTL. По его словам, с первых мгновений атаки "в его действиях были признаки терроризма".

Он добавил, что нападавший, являющийся алжирским студентом, не был замечен в приверженности радикальным идеям. "По имеющейся у меня информации, речь идет о человеке, писавшем диссертацию, и никаких свидетельств его радикализации не было, он соблюдал право и закон", — заключил Кастанер.

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