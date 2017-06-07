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В мире

В МИД ждут, что представитель РФ возглавит отдел ООН по борьбе с террором

09:1807.06.2017
(обновлено: 09:19 07.06.2017)
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© Fotolia / Jörg HackemannШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фотоШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© Fotolia / Jörg Hackemann

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. В России рассчитывают, что представитель страны возглавит новый департамент ООН по борьбе с терроризмом, соответствующие заверения были получены от генерального секретаря всемирной организации, заявил журналистам замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Евро. Архивное фото
© Fotolia / Marco Scisetti
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Он отметил, что Россия выдвинула своего кандидата на новый пост. "Речь идет о том, что представитель России будет назначен на создаваемую новую должность заместителя генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом", — сказал Феоктистов. По его словам, продолжается работа по продвижению кандидата на этот пост.

"Мы рассчитываем, что наш кандидат будет все равно утверждён. Нынешний генсекретарь давал нам заверения в том, что это место за Россией. Это является тоже признанием той весомой роли, которую Россия играет в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом", — сказал Феоктистов.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что нынешний посол РФ в США Сергей Кисляк может возглавить новую структуру ООН по борьбе с терроризмом, сообщил, что в Москве исходят из того, что представитель России возглавит новую структуру ООН.

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© REUTERS / Michael Dalder
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Генсек ООН Антониу Гутерреш в конце февраля предложил Генеральной Ассамблее создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом. Решение об учреждении департамента должна принять Генеральная Ассамблея ООН.

Глава контртеррористического департамента будет иметь статус заместителя генерального секретаря. Назначение на эту должность будет произведено непосредственно генсеком ООН.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН ожидают скорого назначения главы нового департамента всемирной организации.

Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

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