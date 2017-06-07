СМИ узнали о планах Южной Кореи приостановить размещение THAAD

ТОКИО, 7 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Размещение американских противоракетных пусковых установок THAAD в Южной Корее будет прервано для дополнительного изучения их воздействия на окружающую среду, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на представителя южнокорейской президентской администрации.
Как сообщалось ранее, администрация победившего в мае на выборах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина подозревает бывшего заместителя министра обороны страны по вопросам политики Ви Сын Хо в умышленном сокрытии от руководства информации по американской системе ПРО THAAD, касающейся ее воздействия на окружающую среду. Данные о четырех дополнительных пусковых установках, ввоз которых был произведен без ведома новой администрации президента, как утверждается, были намеренно удалены из доклада по указанию Ви Сын Хо.
Последний признался в том, что действительно отдал такое распоряжение, ссылаясь на договоренность Южной Кореи и США о нераспространении информации по ПРО THAAD.
Для размещения комплекса THAAD правительство Южной Кореи согласилось выделить участок в 690 тысяч квадратных метров, но в два этапа. Нынешнее руководство страны полагает, что это было сделано с целью избежать проведения детальной оценки воздействия системы ПРО США на окружающую среду.