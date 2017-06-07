СМИ узнали о планах Южной Кореи приостановить размещение THAAD

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Архивное фо

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Архивное фо

ТОКИО, 7 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Размещение американских противоракетных пусковых установок THAAD в Южной Корее будет прервано для дополнительного изучения их воздействия на окружающую среду, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на представителя южнокорейской президентской администрации.

"Мы не говорим о том, что две пусковые установки и другое оборудование, которое уже разместили, нужно вывести. Но мы должны подождать прежде чем доставлять остальное", — приводит агентство слова представителя администрации.

Как сообщалось ранее, администрация победившего в мае на выборах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина подозревает бывшего заместителя министра обороны страны по вопросам политики Ви Сын Хо в умышленном сокрытии от руководства информации по американской системе ПРО THAAD, касающейся ее воздействия на окружающую среду. Данные о четырех дополнительных пусковых установках, ввоз которых был произведен без ведома новой администрации президента, как утверждается, были намеренно удалены из доклада по указанию Ви Сын Хо.

Последний признался в том, что действительно отдал такое распоряжение, ссылаясь на договоренность Южной Кореи и США о нераспространении информации по ПРО THAAD.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Для размещения комплекса THAAD правительство Южной Кореи согласилось выделить участок в 690 тысяч квадратных метров, но в два этапа. Нынешнее руководство страны полагает, что это было сделано с целью избежать проведения детальной оценки воздействия системы ПРО США на окружающую среду.