В Японии пять сотрудников ядерного центра госпитализированы после облучения

ТОКИО, 7 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Пятеро сотрудников научного центра в японской префектуре Ибараки госпитализированы после случайного получения повышенной дозы радиации во время осмотра контейнеров с радиоактивными материалами, сообщил в среду телеканал NHK.

По его данным, заражение произошло из-за лопнувшего пакета с порошковым плутонием-239 в контейнерах. В легких одного из сотрудников зафиксировано беспрецедентное в Японии облучение в 22 тысячи беккерелей. В носовых пазухах еще троих радиоактивное облучение составило до 24 беккерелей, хотя они были защищены масками и перчатками.

Все пятеро облученных сотрудников доставлены в медицинский центр НИИ радиологии в городе Тиба, недалеко от Токио.

Инцидент произошел в ядерном центре Оараи, где расположен экспериментальный реактор высокотемпературных технологий и ректор на быстрых нейтронах "Дзёё", которые ожидают решения по возобновлению их работы после остановки из-за аварии в Фукусиме в 2011 году.

По данным агентства Киодо, утечки радиации за пределы объекта в Оараи не произошло.