В российском МИД рассказали об инвестициях ИГ* в Европе

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия располагает информацией о попытках террористической группировки "Исламское государство"* инвестировать в проекты в Европе через ближневосточные банки, соответствующая информация была передана США, сообщил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.
"Мы американцам в подтверждение своих слов дали конкретные названия ближневосточных банков, которые замешаны в том, что в две западноевропейские страны вкладывают деньги", — заявил представитель РФ. Он не стал называть, о каких странах идет речь, однако подчеркнул, что "американцы взяли эту информацию в проработку и выразили нам признательность".
Феоктистов отметил, что операция против террористов в Сирии и Ираке, в частности, уничтожение энергетической инфраструктуры, привели к значительным потерям прибыли ИГ* от продажи нефти и газа: за последние 1-2 года ежемесячные доходы сократились с 50 миллионов долларов до 12-20 миллионов. Он сообщил, что США доложили об уничтожении с начала операции коалиции около 2 тысяч бензовозов, которые перевозили незаконно добытую ИГ* нефть. С начала деятельности ВКС РФ в Сирии, по данным представителя МИД РФ, было уничтожено около 4 тысяч бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти, 112 объектов по перекачке нефти.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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