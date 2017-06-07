В ЛНР обвинили силовиков в 11 обстрелах за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (50)

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, ГП-25), БМП и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Пришиб, Донецкий, Калиново, Фрунзе, Санжаровка, Красный Яр и Желобок. Всего по территории ЛНР было выпущено более 210 снарядов, добавил представитель оборонного ведомства.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.