В Великобритании задержали мужчину в рамках расследования теракта в Лондоне

Флаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста. Архивное фото

Флаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Британская полиция сообщила о задержании 30-летнего мужчины на востоке Лондона в рамках расследования субботнего теракта, сообщается на сайте полиции.

Как сообщает полиция, представители правоохранительных органов в среду утром провели обыски по одному из адресов в районе Илфорд на востоке Лондона. Отмечается, что обыски продолжаются.

В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 остаются в критическом состоянии.