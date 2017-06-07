В Великобритании задержали мужчину в рамках расследования теракта в Лондоне

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Британская полиция сообщила о задержании 30-летнего мужчины на востоке Лондона в рамках расследования субботнего теракта, сообщается на сайте полиции.
Как сообщает полиция, представители правоохранительных органов в среду утром провели обыски по одному из адресов в районе Илфорд на востоке Лондона. Отмечается, что обыски продолжаются.
В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 остаются в критическом состоянии.