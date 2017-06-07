Саркози о Макроне: "это я, только лучше"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что новый глава страны Эммануэль Макрон по сравнению с ним "лучше", сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на газету Canard Enchaine, номер которой поступит в продажу в среду.

"С возрастом я стал скромен: Макрон — это я, только лучше", — приводит телеканал слова Саркози.

"Этот парень невероятен! Он выполняет безупречную (работу — ред.). Если он не совершит ошибок, которые сделал я, он далеко пойдет, мы не сможем его остановить", — также заявил Саркози.

Во втором туре президентских выборов Саркози призывал голосовать против лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Тем не менее, он не разделял проект Макрона.