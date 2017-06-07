В Южной Корее призвали поднять роль Сеула в ядерной проблеме КНДР

ТОКИО, 7 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея должна играть более активную роль в урегулировании северокорейской ядерной проблемы, заявила в среду кандидат на пост южнокорейского министра иностранных дел Кан Ген Хва.

"Ядерная проблема Севера должна стать приоритетом для достижения мира на Корейском полуострове, поскольку представляет прямую угрозу для его существования", — приводит агентство Ренхап слова Кан Ген Хва. Она подчеркнула, что как прямая заинтересованная сторона, Южная Корея должна прилагать "более активные и руководящие усилия".

"Прежде всего, мы будем жестко отвечать на провокации Севера и более активно будем участвовать в глобальном сотрудничестве, в том числе через резолюции СБ ООН, для предотвращения развития ядерных и ракетных программ Севера и совершения новых провокаций", — сказала она в Национальном собрании Республики Корея.

В случае утверждения кандидатуры Кан Ген Хва в парламенте Южной Кореи, она станет там первой женщиной — министром иностранных дел.