Число жертв перестрелки в мексиканской тюрьме возросло до четырех человек

МЕХИКО, 7 июн — РИА Новости. Число погибших в результате перестрелки в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас возросло до четырех человек, еще шестеро ранены, сообщила в пятницу пресс-служба сил безопасности штата.

Ранее сообщалось о двух убитых полицейских и еще одном раненом.

"Четыре человека погибли и шестеро ранены, операция внутри тюрьмы продолжается", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Пока власти не уточнили, были ли все погибшие сотрудниками полиции. По предварительной информации, внутри тюрьмы произошла попытка бунта. Сейчас здание оцеплено полицией и войсками, рядом с тюрьмой находятся родственники заключенных, переживающие за их судьбу.