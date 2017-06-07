Режиссер Майкл Мур начал сбор разоблачительных данных о Трампе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский режиссер-документалист Майкл Мур на своем сайте создал раздел под названием TrumpiLeaks для сбора разоблачительной информации о президенте США Дональде Трампе.
"Хотя никакой способ передачи данных по цифровой связи не является на 100% защищенным, средства, которые мы используем, обеспечивают самые безопасные технологии, чтобы защитить вашу анонимность", — отмечает режиссер, обращаясь к потенциальным обличителям Трампа.
В феврале Мур предложил президенту США Дональду Трампу самостоятельно покинуть Белый дом, иначе, по его мнению, в отношении президента будет инициирован импичмент. Ранее Мур сравнил подходы Трампа и экс-президента Джорджа Буша-младшего к нацбезопасности, предупреждая, что при Трампе в стране может произойти крупный теракт, как это некогда произошло при Буше.
Название фильма является отсылкой ко дню, когда Трамп был избран президентом США — 9 ноября 2016 года. Продюсеры Боб и Харви Вайнштейн приобрели международные права на фильм. Дата выхода пока не сообщается.
Режиссер-документалист Майкл Мур работает в жанре острой политической сатиры. В 2002 году он стал лауреатом премии "Оскар" за документальный фильм "Боулинг для Колумбины".