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СМИ: в американском конгрессе пытаются начать процедуру импичмента Трампа

05:3607.06.2017
(обновлено: 05:39 07.06.2017)
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© AFP 2017 / Robyn BeckДональд Трамп. Архивное фотоДональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Robyn Beck

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Член палаты представителей конгресса Эл Грин попытается начать формальную процедуру импичмента президенту Дональду Трампу, но его начинание почти наверняка обречено на провал, пишет газета Hill.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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Грин — конгрессмен-афроамериканец от штата Техас. По данным газеты, Грин пишет формальное обвинительное заключение, которое, как он надеется, может стать основой для процесса над Трампом в конгрессе.

Обе палаты конгресса контролируют однопартийцы Трампа из Республиканской партии. Они формально не подчиняются Трампу, но разделяют с ним общие принципы и на данный момент в целом поддерживают начинания президента, несмотря на ряд разногласий.

Обвинения Грина строятся на увольнении директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием "российского вмешательства в выборы" и "российских связей Трампа" — наличие таких связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Коми через СМИ обвинил Трампа в том, что тот пытался надавить на него с целью приостановки некоторых аспектов расследования.

Люди на фоне американского флага
© AP Photo / Gerald Herbert
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"Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию", — говорится в заявлении конгрессмена, которое цитирует Hill.

Грин намерен представить обвинения против Трампа в среду, уточняет издание.

Импичмент — официальное выраженное недоверие президенту со стороны конгресса, которое по Конституции США влечет принудительную отставку главы государства. Cогласно основному закону, президент может быть отстранен от власти "за государственную измену, взяточничество и другие серьезные преступления". Для вынесения импичмента требуется судебный процесс в палате представителей, а после ее рекомендации — голоса двух третей сената.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В истории США два президента подверглись импичменту в палате представителей, но были впоследствии оправданы сенатом. Так, Эндрю Джонсона оправдали в 1686 году по делу о незаконной отставке министра. Билл Клинтон получил импичмент в нижней палате за препятствие правосудию при попытке замести следы супружеской измены. Клинтона также оправдал сенат.

Еще один президент США, Ричард Никсон, был вынужден досрочно уйти в отставку в 1974 году под угрозой импичмента в конгрессе и в обмен на помилование со стороны преемника на посту президента — Джеральда Форда. Всего импичменту в конгрессе за более чем 200-летний период подверглись 19 человек, включая одного сенатора, одного министра и ряд судей. В частности, конгресс отстранял судей за превышение полномочий, коррупцию, пьянство и уклонение от налогов.

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