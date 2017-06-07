СМИ: Uber уволил 20 сотрудников в рамках расследования домогательств

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Онлайн-сервис такси Uber уволил 20 сотрудников после независимого расследования в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в феврале компания начала два разных расследования. Одно из них возглавляла фирма бывшего генпрокурора США Эрика Холдера Covington & Burling для проверки организации работы на местах. Второе расследование, связанное с заявлениями о домогательствах, вела юридическая фирма Perkins Coie.

Как пишет газета, бывшая сотрудница компании Сьюзан Фаулер (Susan Fowler), инженер-программист с ноября 2015 по декабрь 2016 года, выступила с заявлениями о домогательствах на рабочем месте и дискриминации, а также обвинила компанию в сокрытии улик. В феврале она сделала в своем блоге публикацию, в которой утверждала, что к ней приставал один из менеджеров.

По ее словам, несмотря на копии их переписки, отдел кадров не смог подвергнуть менеджера дисциплинарному взысканию. Uber создал горячую линию, чтобы сотрудники могли сообщать о нарушениях. Юристы фирмы Perkins Coie отслеживали жалобы, поступившие по горячей линии.

По словам источника, решения об увольнениях были приняты в связи с результатами расследования Perkins Coie. На собрании сотрудников Uber во вторник юридическая фирма заявила, что получила 215 жалоб и предприняла действия в 100 случаях. Отмечается, что некоторые жалобы находятся в стадии расследования. Сотрудникам сообщили, что увольнения проводились по ряду причин, включая сексуальные домогательства, издевательства и дискриминацию. По словам источника, фирма не сообщила имена уволенных сотрудников.

Компания пока никак не прокомментировала эту информацию.

Компания Uber была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.