Британия в 2009 году отказала в убежище исполнителю теракта в Лондоне

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Одному из исполнителей теракта 3 июня в Лондоне, 30-летнему Рашиду Редуану, в 2009 году было отказано в предоставлении убежища на территории Великобритании, пишет газета Telegraph.

По данным издания, получив отказ, Редуан, по всей видимости, остался жить в стране и переехал в Ирландию тремя годами позднее. Там он женился на британке и получил регистрационный сертификат ЕС, который позволил ему подать заявку на получение разрешения остаться в Британии, уехав из Ирландии.

Как стало известно, Редуан ранее участвовал в конфликте в Ливии против режима Муаммара Каддафи и присоединился к ополчению, которое позднее начало посылать бойцов в Сирию. По данным источников издания, Редуан родился в Марокко, его отцом был гражданин Ливии. Он получил поддельный ливийский паспорт после свержения Каддафи. Как сообщили ливийские источники в силах безопасности и дипломатических кругах, Редуан был в Ливии в 2011 году.

В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 остаются в критическом состоянии.