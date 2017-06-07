В ходе перестрелки в мексиканской тюрьме убиты двое полицейских

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Двое полицейских погибли, еще один получил ранения в результате перестрелки в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас, сообщила во вторник пресс-служба сил безопасности штата.

"Двое полицейских скончались в госпитале, еще один ранен, внутри тюрьмы продолжается операция", — говорится в сообщении пресс-службы в ее микроблоге в Twitter.

Перестрелка с заключенными, оказавшимися вооруженными, продолжалась в течение примерно двух часов. Сейчас на месте находятся силы полиции и армии, блокировавшие здание пенитенциарного учреждения. Власти рекомендовали жителям не приближаться к зданию.