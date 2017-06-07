Суд возобновил процесс против президента Бразилии

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Верховный избирательный суд Бразилии во вторник возобновил прерванный в апреле по инициативе защиты процесс против президента страны Мишела Темера, который теоретически может закончиться для него лишением поста.

Речь идет о расследовании незаконного финансирования кампании 2014 года, когда президентом была избрана Дилма Роуссефф, а Темер шел вместе с ней на выборы как претендент на пост вице-президента.

По данным канала Telesur, в течение трех дней (вторник-четверг) должны состояться несколько заседаний, после чего семеро членов суда должны будут вынести свой вердикт о виновности или невиновности Темера. Всего для процесса подготовлено почти 9 тысяч страниц различных материалов как стороной обвинения, так и защиты.

В случае признания данных нарушений суд может объявить недействительными итоги тех выборов и лишить Темера президентского мандата. Таким образом, Темер имеет шанс стать уже третьим в современной истории страны президентом, покинувшим свой пост досрочно по инициативе судебной или законодательной власти, и вторым в течение одного года президентом, смещенным с поста после самой Роуссефф.

Однако у Темера даже в этом случае будет достаточно времени, чтобы подать апелляции на решение суда. В случае его отрешения от должности должны будут состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.