NYT: Коми говорил генпрокурору США, что боится оставаться наедине с Трампом

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми говорил своему непосредственному начальнику, генпрокурору США и главе министерства юстиции Джеффу Сешнсу, что боится оставаться наедине с президентом Дональдом Трампом, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, Коми поделился своими опасениями с Сешнсом на следующий день после того, как поговорил с Трампом о деле экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Коми опасался влияния Трампа на правосудие, утверждают источники издания. Коми уже многократно давал утечки в прессу о том, что ему было некомфортно работать с Трампом и что он почувствовал отвращение, когда Трамп обнял его на людях вскоре после своего вступления в должность.

После того, как Трамп уволил Коми, тот обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Незадолго до увольнения Коми подтвердил наличие расследования "российских связей" предвыборного штаба Трампа с Россией, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.