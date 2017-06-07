Посол Катара в США выразил недоумение из-за слов Трампа о скандале

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Посол Катара в США шейх Мешаль бин Хамад Аль Тани выразил недоумение по поводу заявлений американского президента Трампа в связи с ситуацией в Персидском заливе, пишет издание Daily Beast.

Ранее на своей странице в микроблоге Twitter Трамп написал о возможном "конце ужасов терроризма" после того, как арабские государства указали на Катар при обсуждении финансирования экстремизма.

"Мы были удивлены. Никто не обращался к нам напрямую и не говорил "смотрите, у нас есть проблемы с этим, этим и этим". Мы (Катар – ред.) участвовали (в саммите – ред.) в Эр-Рияде. У нас состоялась хорошая встреча с президентом (Трампом — ред.) и с королем (Саудовской Аравии – ред.) Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом – никакие проблемы не поднимались", — заявил посол.

"Досадно видеть эти твиты. Мы находимся в тесной координации с США. Они знают, какие усилия мы прикладываем в борьбе с финансовым терроризмом и терроризмом (вообще – ред.)", — добавил посол.

В конце мая Трамп посетил Саудовскую Аравию, ставшую первым пунктом в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства. Лидеры США, арабских и мусульманских стран подтвердили на саммите, который прошел в Эр-Рияде, необходимость общими усилиями бороться с терроризмом во всех его проявлениях, отметив, что мусульмане в первую очередь страдают от этого явления.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

О снижении уровня дипломатического представительства с Катаром во вторник объявила Иордания. Кроме того, о разрыве отношений объявила Мавритания.