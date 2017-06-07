Посол Катара в США заявил, что обвинения против Дохи сфабрикованы

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посол Катара в США шейх Мешаль бин Хамад Аль Тани заявил, что его страна считает "агрессией" обвинения в финансировании терроризма, которые, по его словам, сфабрикованы.

"Этот акт агрессии против Катара ни на чем не основывается. Мы не знаем точно, каковы были мотивы этого акта. Но истории о том, что Катар причастен к финансированию терроризма, сфабрикованы и лживы", — сказал посол в интервью CNN

По его словам, Катар запросил у обвиняющих его стран подтверждения данных слов, но пока не получил каких-либо доказательств.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

О снижении уровня дипломатического представительства с Катаром во вторник объявила Иордания. Кроме того, о разрыве отношений объявила Мавритания.