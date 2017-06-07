Посол Катара в США заявил, что обвинения против Дохи сфабрикованы

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посол Катара в США шейх Мешаль бин Хамад Аль Тани заявил, что его страна считает "агрессией" обвинения в финансировании терроризма, которые, по его словам, сфабрикованы.
По его словам, Катар запросил у обвиняющих его стран подтверждения данных слов, но пока не получил каких-либо доказательств.
В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.
О снижении уровня дипломатического представительства с Катаром во вторник объявила Иордания. Кроме того, о разрыве отношений объявила Мавритания.