Посол Катара в США не комментирует сообщения о "российских хакерах"

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посол Катара в США шейх Мешаль бин Хамад Аль Тани отказался комментировать слухи о том, что "русские хакеры" поссорили Катар с рядом стран региона.

"Мы не можем комментировать продолжающееся расследование", — сказал посол в интервью CNN.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе. Ранее сообщалось, что ФБР оказывает Катару помощь в расследовании взлома.

"Официальные лица США говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками", — утверждает телеканал. Каких-либо подтверждений он не приводит.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.