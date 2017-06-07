СМИ: Коми не сообщал Трампу об отсутствии расследования против него

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми намерен заявить в показаниях в конгрессе 8 июня, что никогда не говорил президенту Дональду Трампу об отсутствии расследования в адрес главы государства, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Коми, которого уволил Трамп, ранее обвинил президента через СМИ в том, что тот призывал его прекратить расследование в адрес экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Трамп, увольняя Коми, иронически поблагодарил экс-директора ФБР за то, что тот заверил его в отсутствии расследования против Трампа лично. Ранее Коми подтвердил наличие расследования "российских связей" предвыборного штаба Трампа с Россией — наличие подобных связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.