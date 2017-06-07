Источник: посол Катара в Иордании покинет страну в ближайшие дни

КАИР, 7 июн — РИА Новости. Послу Катара в Аммане придется покинуть Иорданию в ближайшие дни из-за принятого ее властями решения снизить уровень дипломатического представительства Катара в этой стране после возникшего конфликта с арабскими странами, сообщил РИА Новости источник в правительстве Иордании.

"Когда понижается уровень дипломатического представительства, определенному послу приходит уведомление о необходимости покинуть страну в течение нескольких дней", — сказал собеседник агентства, имея в виду посла Катара в Аммане.

Ранее иорданский министр информации, официальный представитель правительства страны Мухаммед аль-Мумини заявил, что Иордания снижает уровень дипломатического представительства с Катаром и закрывает офис катарского телеканала "Аль-Джазира" в Аммане после того, как ряд арабских стран, в том числе, Египет и Саудовская Аравия, приняли решение о разрыве дипотношений с Дохой.