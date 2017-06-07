В конгрессе США хотят заслушать экс-главу МВБ по делу о "вмешательстве РФ"

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США намерен пригласить экс-главу министерства внутренней безопасности (МВБ) Джея Джонсона на слушания по делу о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году, сообщил член конгрессмен Адам Шифф.

"Мы хотим связаться с бывшим министром Джеем Джонсоном, мы бы хотели, чтобы он выступил перед нами на открытых, а затем на закрытых слушаниях", — сказал Шифф журналистам.

Он напомнил, что Джонсон был в числе руководителей ведомств США, которые еще в октябре прошлого года сделали первое заявление о вмешательстве России в выборы.

Спецслужбы США обвиняют РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.