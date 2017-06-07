Полиция отпустила мужчину, задержанного в связи с терактом в Манчестере

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Британская полиция отпустила без предъявления обвинений 18-летнего молодого человек, задержанного ранее в рамках расследования теракта в Манчестере, сообщается на странице полиции города в Twitter.

"Восемнадцатилетний молодой человек, задержанный в связи с терактом на "Манчестер Арене", был отпущен без предъявления обвинения", — говорится в сообщении. Отмечается, что молодой человек был задержан 24 мая в манчестерском районе Фаллоуфилд.

Всего в ходе расследования были задержаны 18 человек, 11 из них были отпущены без предъявления обвинений. Таким образом, в настоящее время общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составляет семь человек.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.