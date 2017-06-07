В результате теракта в Лондоне погибли два австралийца

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Два гражданина Австралии погибли в результате субботнего теракта в Лондоне, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Лондоне пострадали три австралийца.

"Австралийское правительство с глубоким сожалением сообщает, что два австралийца погибли в теракте в Лондоне", — отмечается в заявлении.

Газета Herald Sun сообщила во вторник о том, что 21-летняя гражданка Австралии пропала без вести после теракта в Лондоне.

В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 остаются в критическом состоянии.