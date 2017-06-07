В результате теракта в Лондоне погибли два австралийца

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Два гражданина Австралии погибли в результате субботнего теракта в Лондоне, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Джули Бишоп.
Ранее сообщалось, что в результате теракта в Лондоне пострадали три австралийца.
"Австралийское правительство с глубоким сожалением сообщает, что два австралийца погибли в теракте в Лондоне", — отмечается в заявлении.
Газета Herald Sun сообщила во вторник о том, что 21-летняя гражданка Австралии пропала без вести после теракта в Лондоне.
В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 остаются в критическом состоянии.