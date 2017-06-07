СМИ: Египет отказался открыть VIP-терминал в аэропорту для посла Катара

КАИР, 7 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. МИД Египта отказался открыть VIP-терминал в Каирском аэропорту для посла Катара Сейфа аль-Буэнейна, который должен покинуть страну в связи с решением о разрыве дипломатических отношений, сообщает египетское издание "Аль-Ахрам".

По информации издания, "посольство Катара в Каире обратилось в отдел протокола египетского внешнеполитического ведомства с просьбой открыть VIP-терминал для посла, как это происходило ранее, однако был получен отказ".

Посол Катара собирается покинуть Каир в среду. Он вылетит самолетом Кувейтских авиалиний.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах. Также было полностью прекращено авиасообщение с Катаром.

Каир закрыл свою дипмиссию в Дохе и предписал послу Катара в Каире покинуть страну в течение 48 часов.