В США заподозрили "русских хакеров" во взломе новостного агентства в Катаре

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее сообщалось, что ФБР оказывает Катару помощь в расследовании взлома.

"Официальные лица США говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками", — утверждает телеканал. Каких-либо подтверждений он не приводит.

Информагентство Катара является единственным СМИ в стране, через которое размещается официальная информация, имеющая отношения к властям эмирата. Вернуть контроль над страницей агентства в сети удалось через четыре часа после ее взлома. При этом попытки взломать страницы и микроблоги агентства в социальных сетях продолжались в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ заблокировали доступ к катарским СМИ в сети, в том числе к популярному спутниковому телеканалу "Аль-Джазира", после взлома хакерами сайта государственного информационного агентства Катара и размещения там высказываний эмира Катара в поддержку Ирана и палестинского движения ХАМАС.