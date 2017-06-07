Трамп призвал страны Персидского залива к единству

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом, в ходе которого он подчеркнул необходимость единства стран Персидского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Его (Трампа — ред.) послание заключалось в том, что в регионе нам необходимо единство для борьбы с экстремистской идеологией и финансированием терроризма. Важно, чтобы (страны — ред.) Персидского залива были едины для мира и безопасности в регионе", — приводит агентство слова чиновника.

Ранее сообщалось, что Трамп провел продуктивные переговоры с эмиром Катара по вопросу борьбы с терроризмом во время пребывания в регионе.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

О снижении уровня дипломатического представительства с Катаром во вторник объявила Иордания. Кроме того, о разрыве отношений объявила Мавритания.