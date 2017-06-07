Опрос показал, сколько мест в парламенте сможет выиграть Тереза Мэй

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может выиграть большинство мест в британском парламенте на предстоящих внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу британского миллиардера и бывшего заместителя председателя правящей Консервативной партии Майкла Эшкрофта.

По данным нового опроса, прогноз предполагает, что консерваторы могут получить 357 мест в парламенте из 650, достигнув необходимых 326 мест, чтобы стать единственной правящей партией. Согласно опросу от 2 июня, правящая партия претендовала на 355 мест.

Результаты исследования базируются на разработанной YouGov национальной статистической модели выборов. Данные обновляются ежедневно с учетом опроса, как минимум, 5 тысяч избирателей.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент проводятся по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.